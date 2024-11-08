三顧啟動家族多功能幹細胞儲存業務 業績明年發酵

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（中央社記者何秀玲台北8日電）三顧今天舉辦多功能幹細胞製作與儲存的「iPSC家族儲存服務」發表會，三顧生技副董事長陳宗基表示，未來三顧在既有細胞培養及製程基礎上，增加「家族多功能幹細胞儲存」業務，且計畫與全台近40家醫療院所展開合作，相關業績有望在明年開始發酵。

陳宗基表示，隨著再生醫療雙法在今年6月通過，且三顧子公司樂迦再生獲得日本iPSC Academia Japan, Inc.的全球商業授權，授權範圍包含iPSC及其外泌體的商業使用，因此三顧集團在台灣推展iPSC家族多功能幹細胞儲存業務，作為發展的第一步。

三顧董事長楊弘仁表示，三顧延續政府發展iPSC多功能幹細胞技術的政策，推出家族多功能幹細胞儲存服務，這是三顧在再生醫療領域突破，將家庭中最年輕、最健康成員的周邊血或臍帶血，轉化為多功能幹細胞，製作出指向型的自泌體，搶攻家族精準醫療市場。

再生醫療製劑條例三讀通過的條文明定再生醫療製劑定義，是指含有基因、細胞及其衍生物供人體使用的製劑，包含基因治療製劑、細胞治療製劑、組織工程製劑以及複合製劑。

楊弘仁說，三顧本次發布此項技術，希望能為個別家族疾病建立藥物篩檢模型，還能生產專屬家族自泌體的化妝品原料，為多項先進細胞療法的應用奠定基礎。（編輯：林淑媛）1131108