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前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
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AI伺服器發威 廣達、緯創10月營收登同期新高

2024/11/8 19:34
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（中央社記者吳家豪台北8日電）人工智慧（AI）伺服器需求續強，代工廠廣達、緯創今天公布10月營收，均創下歷年同期新高。和碩受惠於iPhone 16系列新機出貨，10月營收再度突破千億元，創今年單月新高；仁寶旗下電腦及非電腦產品表現持穩，10月營收改寫近一年高點。

廣達10月合併營收約新台幣1358.93億元，月減12.4%，年增48.7%，創歷年同期新高；今年前10個月累計營收1.13兆元，年增27%，已超越2023全年。

廣達10月筆記型電腦出貨320萬台，月減170萬台。有關第4季及明年展望，廣達預計於14日法人說明會提出。

仁寶10月合併營收約854.52億元，月增2%，年減2.3%，寫下近一年單月新高；今年前10月累計營收7665.5億元，年減3.3%。

仁寶10月筆電出貨280萬台，月減10萬台，預估第4季出貨將季減個位數百分比。仁寶表示，電腦及非電腦產品10月表現持穩，但11月至12月能見度不高，還需要觀察終端需求。

緯創10月合併營收約962.85億元，月減0.64%，年增22.81%，創歷年同期新高；今年前10月累計合併營收8483.59億元，年增18.58%。

緯創10月筆電出貨180萬台，月減10萬台；桌上型電腦10月出貨80萬台，與9月持平；顯示器10月出貨80萬台，與9月持平。

緯創預估，第4季筆電、桌機、顯示器出貨將與第3季持平，AI伺服器維持逐月及逐季成長趨勢；通用型伺服器10月出貨表現與9月持平，第4季表現將與第3季持平。

從2024全年來看，緯創預期筆電、桌機及通用型伺服器將小幅成長，顯示器將與去年持平，AI伺服器目標仍是成長3位數。

針對法人圈傳出緯創近期接獲網通設備大廠思科（Cisco）交換器訂單，緯創僅表示，不評論單一客戶及產品，但交換器業務「表現不錯」。

和碩受惠於iPhone 16系列手機出貨，10月合併營收達新台幣1188.01億元，月增8.73%，年減16.46%，為今年單月新高，連續2個月突破千億元；累計前10月合併營收約9171.46億元，年減13.22%。

和碩10月筆電出貨55萬至60萬台，低於9月的80萬至85萬台，預計13日舉行法人說明會時提出營運展望。（編輯：楊蘭軒）1131108

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