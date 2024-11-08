勤誠：煩惱產能面臨滿載 盼今年營運再創高峰

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（中央社記者吳家豪台北8日電）伺服器機殼廠勤誠執行長兼發言人陳亞男今天表示，由於人工智慧（AI）伺服器需求優於預期，目前比較煩惱的是產能面臨滿載，無論工廠或供應鏈，這2個月都非常忙碌，還在做最後衝刺，希望2024年能創造另一個高峰。

陳亞男出席法人說明會指出，今年前3季交出非常漂亮的成績單，營收與獲利都超越去年同期，主要是去年持續承接大客戶AI專案，需求沒有下降，而且儲存產品需求也跟著增加。

她提到，通用型伺服器需求疲軟2年後，今年平穩復甦，加上這2、3年來勤誠內部做很多計畫提升效益，營收及獲利都創新高，毛利率也回穩到25%以上，成長動力不只來自一家終端客戶，今年狀況相當正向。

陳亞男指出，勤誠10月營收不如前面幾個月，主要原因是進入專案轉型期，新規格產品正在慢慢放量，加上工作天數減少影響。現在看到訂單不是取消，而是遞延到11月和12月，比較煩惱產能目前面臨滿載狀況。

展望明年，陳亞男說，勤誠先前與終端客戶及晶片供應商共同開發產品，陸續在今年下半年開始量產，部分會延續到明年，勤誠對於明年營運成長和獲利都抱持信心。

她說，美國總統選舉才剛結束，全球的製造在地化已經成為主要課題，勤誠在過去2、3年雖然比較保守，但也做了很多準備。勤誠布局海外生產，不只是對應地緣政治，而是希望成為真正能創造價值與利潤的工廠。

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陳亞男表示，勤誠馬來西亞新廠預計2026年第1季量產，樹林新廠預計今年底開始啟動。另外也會加快美國NCT打樣廠建置，預計明年6月至7月可以進行小批量打樣，美國許多一級客戶非常認可美國NCT廠區的設立，對於前期NPI（新產品導入）、概念設計都有幫助，將帶來非常多生意機會。

勤誠今年第3季合併營收新台幣42.72億元、年增81.2%，歸屬母公司稅後淨利6.44億元、年增1.57倍，每股盈餘5.34元，創單季歷史新高。前3季每股盈餘12.14元，已超越去年全年每股盈餘表現。（編輯：潘羿菁）1131108