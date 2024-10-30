勤誠赴馬來西亞設廠強化全球布局 估2026年試產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）為強化全球製造布局，伺服器機殼廠勤誠今天舉行馬來西亞新廠土地簽約儀式，勤誠向士乃機場城公司購買65.6萬平方英尺土地，投資約馬幣4900萬元（約新台幣3.57億元），並開始建廠作業，預計2026年上半年投入試量產。

勤誠發布新聞稿指出，近年來考量地緣風險變化及終端需求暢旺，設立多元化海外生產據點以強化全球製造布局及產業競爭力。馬來西亞新廠為勤誠第一座東南亞製造基地，將是推動全球在地化生產策略的重大突破。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勤誠表示，馬來西亞的永續發展政策及豐富的土地、水電等資源，以及士乃機場城（Senai Airport City）地理位置的便利優勢及工業園區設備規劃完善，成為資料中心及伺服器廠選址的重要關鍵，勤誠將以綠建築標準來建造新廠。

勤誠執行長陳亞男說，勤誠正加快全球布局腳步，除設立馬來西亞新廠外，今年底預計完成五股NCT（數字控制沖床）打樣廠搬遷，將可大幅提升NCT產能，滿足客戶快速打樣需求；北美NCT廠建置也將於明年完成，屆時將可為北美區客戶提供更即時且快速的前端服務。（編輯：張均懋）1131030