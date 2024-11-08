川普當選 臻鼎：整體變化不大、海外投資持續執行

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（中央社記者吳家豪台北8日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）主張美國製造和關稅保護主義，引發話題。印刷電路板（PCB）大廠臻鼎-KY董事長沈慶芳今天表示，預期整體方向變化不大，臻鼎海外投資會持續執行，這也是臻鼎推動泰國投資的原因。

臻鼎-KY今天召開法人說明會，沈慶芳指出，無論是對中國加徵關稅或移轉供應鏈，「這些方向早就有了，不是現在才有」。全球供應鏈持續破碎化，臻鼎到海外布局，也是希望可以通吃各種產業需求。

臻鼎今年前3季累計營收新台幣1155.31億元，年增19.1%，創歷年同期次高；歸屬母公司淨利48.16億元，年增79.4%；每股盈餘5.08元。

沈慶芳表示，臻鼎前3季營收年增19.1%，4大應用營收皆年增雙位數，其中行動通訊、IC載板、車載/伺服器/基地台同步創下歷年同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升下，前3季毛利率達18.2%，營業利益率達5.2%。

他說，由於第4季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第4季將是今年營運高峰，全年維持營收年增雙位數的目標。

沈慶芳指出，今年人工智慧（AI）應用占臻鼎合併營收比重將提升到約45%，明年進一步攀高。隨著AI手機硬體效能要求越來越高，推動產品結構設計與材料方面的變化，PCB板設計更趨複雜，臻鼎正向看待明年客戶新品PCB價值提升的機會。

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此外，臻鼎在AI伺服器領域不僅參與客戶新一代產品的打樣，也積極參與客戶次世代架構新品。光通訊產品方面，已順利量產並貢獻營收，高階產品也陸續送樣客戶認證。

沈慶芳認為，AI將持續驅動高階PCB產品的強勁需求，因此臻鼎規劃將高雄廠打造為AI園區，提供高階AI產品設計與製造產能，因應日漸增加的全球AI產品需求。另外，泰國巴真府新廠第一期將於年底裝機，明年上半年試產，明年下半年小量產，提供客戶高階伺服器/車載/光模塊相關產品。（編輯：楊蘭軒）1131108