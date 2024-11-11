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台積電走弱 台股盤中跌逾200點

2024/11/11 11:08
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（中央社記者潘智義台北11日電）台股今天開低震盪走低，由台積電領跌，早盤跌20元，指數盤中下跌逾200點，跌破23400點，至10時40分止，加權指數達23383.64點，下挫170.25點，成交值新台幣1995.5億元。

台積電盤中跌20元至1070元，鴻海在平盤218元游走；聯發科開高走低，約平盤1280元。

受惠川普上任前搶先出貨潮，貨櫃三雄今天盤中相對抗跌，長榮達221元，漲3元，陽明跌0.9元至70.6元，萬海開高後翻黑，在平盤93.7元徘徊。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股走高，但科技股有漲多拉回跡象，台積電基本面強勢，美國存託憑證（ADR）持平，而台積電因是台股權值王，受外資調節台股部位影響，台股今天漲多震盪拉回。

蔡明翰指出，市場擔心川普（Donald Trump）再掀起貿易戰，提高關稅，人工智慧（AI）領頭羊輝達（NVIDIA）AI晶片市占率高達95%，其晶片均為台積電代工，台積電對關稅提高具有轉嫁能力，且台積電晶片經下游組裝成伺服器等產品才進入美國，台積電不會直接面對關稅問題。

他說，川普的選舉語言最終有多少落實在政策尚待觀察，且美國4大雲端服務商才是AI晶片組裝成品的下游客戶，台積電受川普政策影響的程度不必過於擔心。（編輯：張均懋）1131111

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