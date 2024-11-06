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台股上漲110點 美大選開票牽動高低震盪逾400點

2024/11/6 13:59（11/6 14:08 更新）
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圖為剪頭髮的民眾看電視關注美國大選。中央社記者吳家昇攝 113年11月6日
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）台股今隨美國大選開票，高低震盪超過400點，台積電盤中拉升領軍台股突破23400點；下半場漲勢收斂，終場以上漲110.59點作收，收在23217.38點，站回所有均線之上，成交值新台幣3977.1億元。

台積電早盤維持平盤震盪，中場股價急拉，最多上漲30元；尾盤漲勢收斂，終場上漲10元或0.95%，收在1060元。鴻海尾盤翻黑小跌0.5元或0.23%，收在213.5元；聯發科上漲15元或1.16%，收1305元。

高價股今天表現強勢，世芯-KY攻上漲停板2410元，股王信驊大漲245元或6.14%，收在4235元；嘉澤、健策、創意等千金股大漲超過3%。

英業達公布10月營收衝破600億元，創歷史新高，激勵股價大漲1.9元或3.78%，收在52.1元；技嘉、緯穎等伺服器族群股價漲幅也超過3%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，美國大選開票中，不論結果如何，選後不確定因素消除，股市將回歸基本面，目前看起來基本面偏多。

凱基投信認為，比起過度聚焦總統大選可能造成的短期市場擾動，不如藉機擬定長期投資策略。回顧從1980年以來的歷次美國總統選舉，選後6個月標普500指數，除了2000年科技泡沫及2008年金融海嘯外，全數呈現上漲，平均漲幅達3%。（編輯：張良知）1131106

#台股
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