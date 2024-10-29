外資減碼多檔高股息ETF 00919與00929居賣超前2名

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（中央社記者何秀玲台北29日電）台股今天終場收22926.59點，下跌271.48點，跌幅1.17%，成交值新台幣3417.87億元。三大法人合計賣超401.61億元，其中外資及陸資賣超291.69億元，減碼多檔高股息ETF，群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）分居賣超第1、2名。

法人表示，美國總統大選將在11月舉行，可留意美股走勢對台股影響，台股盤勢尚未擺脫短線拉回整理格局。另外，蘋果將在台灣時間11月1日公告財報，後續展望將牽動台股走勢。

台股今天開低走低，收盤跌271.48點，為22926.59點，跌幅1.17%，成交金額新台幣3417.87億元。觀察8大類股漲跌幅，泥窯股跌0.34%、食品股跌0.80%、塑化股跌1.31%、紡織股跌0.26%、機電股跌1.27%、造紙股跌1.12%、營建股跌1.31%、金融股跌0.60%。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超401.61億元。自營商賣超161.94億元，投信買超52.02億元，外資及陸資賣超291.69億元。

觀察外資賣超前10名，賣超群益台灣精選高息4萬8646張居冠，第2名為復華台灣科技優息4萬8142張，其他依序為聯電、元大台灣價值高息（00940）、新光金、中信中國高股息（00882）、國泰永續高股息（00878）、凱基金、玉山金、華南金。

凱基投顧表示，今天台股開低走低、收黑K棒，失守20日均線，終場前跌勢收斂，稍留下影線，近期若能迅速站回20日均線，有機會出現短多，否則在短期5、10、20日均線皆呈現走跌下，恐將回測60日均線22216點附近。（編輯：林家嫻）1131029