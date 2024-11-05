外資終止連4賣加碼金融航運股 新光金居首

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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天上漲141.4點，收在23106.79點，外資及陸資買超新台幣93.14億元，終止連續4個交易日賣超，主要加碼金融、航運及人工智慧（AI）族群，買超新光金3.66萬張最多。

台股今天早盤電子與金融熄火，指數最低至22849.83點、跌約116點，隨台積電翻紅撐盤、機器人概念股多檔漲停，指數最高衝上23178.8點、漲約213點，隨後漲勢收斂，終場上漲141.4點，收在23106.79點。

觀察外資買超前10名個股，新光金以3.66萬張居首，第2名為航運股陽明3.21萬張，第3名是AI類股英業達2.54萬張。其他上榜個股包括復華台灣科技優息（00929）、緯創、元大台灣50反1（00632R）、元大滬深300正2（00637L）、群創、萬海、中信中國高股息（00882）。

投信今天買超52.42億元，同樣青睞金融及航運股，第1名中信金獲買超9141張。其餘買超前10名個股依序為陽明、緯創、聯電、友達、長榮航、華南金、統一、中鋼、中鴻。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，近期台股加權指數維持震盪整理格局，無法有效突破，主要原因是市場觀望美國總統大選結果，等到選舉結束後不確定因素消除，只要美國經濟和企業獲利能維持正向發展，美股回到多頭格局，台股仍有機會走高。

蔡明翰說，本週美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開利率決策會議，目前市場看法是降息1碼（0.25個百分點）機率接近100%，應該不會有太大意外；若美國經濟面穩健並維持緩步降息，將有利股市表現。（編輯：楊蘭軒）1131105