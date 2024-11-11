矽格砸26億建先進測試AI工廠 估2027年首季完工

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）半導體封測廠矽格今天在新竹縣竹東鎮中興路舉行中興三廠興建動土儀式，將投入新台幣26億元，預計2027年第1季完工，布局先進測試、自動化和AI智慧工廠，預計提供1200個工作機會。

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矽格透過新聞稿指出，國際政經環境大變化帶來衝擊與挑戰，半導體已是全球戰略資源，未來幾年帶動半導體晶片銷售成長，預料有更多來自於先進測試、自動化、AI智慧工廠等需求。

矽格說明，此次新建廠房工程包含土木及機電，將興建地下兩層，地上7層，總樓板面積3萬6340平方公尺，將整合3A包括先進測試技術（Advance test technology）、自動化（Automation）、AI智慧工廠（AI factory），鎖定AI、特殊應用晶片ASIC、自動化客群，預計工廠完工運轉後，將提供約1200個工作機會。（編輯：楊凱翔）1131111