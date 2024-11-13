三陽前3季每股賺4.69元 預期汽機車市占成長
2024/11/13 17:25
（中央社記者鍾榮峰台北13日電）三陽工業今天下午公布前3季財報，累計稅後獲利新台幣37.19億元，年減23.99%，每股基本純益4.69元，其中第3季稅後獲利10.51億元，年減17.17%，每股純益1.33元。三陽預期，汽機車市占率有機會再提升。
三陽說明，第3季業外收入未認列資產處分利益，2023年第2季認列新竹安駕中心土地建物稅前利益約12.82億元，因此累計今年前3季獲利較去年同期衰減。
三陽第3季合併營收161.87億元，年減2.99%，毛利率約19.81%，營業利益12.57億元，營益率7.76%，年減1.4個百分點。
累計前3季三陽合併營收510.83億元，年增3.39%，毛利率20.34%，年減0.68個百分點，營益率9.36%，年減0.85個百分點。
觀察二輪事業，三陽指出，今年前9月台灣機車總體市場56萬2796輛，較去年同期減少7.24%，三陽也受總體市場影響，年減2.26%，不過前9月市占率41.1%，較去年同期39%增加，目標持續提升市占率。
四輪事業方面，三陽指出，南陽實業代理韓國現代（Hyundai）車款，前9月四輪銷售新車共1萬7522輛，較去年同期成長3.2%，態勢穩健。（編輯：楊蘭軒）1131113
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