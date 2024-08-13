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三陽上半年每股賺3.37元 本業穩定成長

2024/8/13 17:29
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）三陽工業今天下午公布上半年財報，累計稅後獲利新台幣26.68億元，年減26.38%，每股基本純益3.37元，其中第2季稅後獲利12.83億元，年減43.5%，每股純益1.62元。

三陽說明，第2季四輪和二輪本業穩定成長，觀察業外未認列資產處份利益，由於2023年第2季認列部分新竹安駕中心土地建物處份利益約10.83億元，因此今年第2季獲利較去年同期下滑。

三陽第2季單季合併營收180.78億元，年增3.97%；毛利率約20.98%，是2010年第3季以來次高。營業利益18.29億元，營益率為10.11%，則是2008年金融海嘯以來第3高。

累計上半年三陽合併營收348.96億元，年增6.64%，毛利率20.58%，年減0.5個百分點，營益率10.1%，年減0.6個百分點。

在四輪事業部分，三陽表示，上半年南陽實業代理韓國現代（Hyundai）新車累計銷售1萬2450輛，創歷史新高。

根據業者統計，累計今年前7月台灣機車市場總掛牌數41萬8976輛，其中三陽掛牌17萬2668輛，市占率41.2%。（編輯：楊蘭軒）1130813

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三陽
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