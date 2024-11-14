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總統盼成立托嬰中心及替員工加薪 工總：努力推動

2024/11/14 15:18
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（中央社記者劉千綾台北14日電）工總理事長潘俊榮昨天率領理監事成員與總統賴清德會面，潘俊榮表示，高度贊同AI產業推動策略，相信台灣有機會成為人工智慧島。有關賴總統期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及替員工加薪，工總表示，將努力推動。

賴總統昨天接見全國工業總會代表時表示，政府一定會穩定供電，持續推動綠能發展，且提出完整對策解決工商業界缺工問題，他也期盼工總帶頭幫員工加薪，讓人民分享經濟成長果實。

潘俊榮今天透過新聞稿表示，工總相當認同賴總統將產業及經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻。

工總表示，賴總統昨天特別提到，共同打造台灣成為人工智慧島，要做的事情很多，包括穩定供電、提供多元綠電，建立自己的資料中心，以及建置超級電腦，持續培養人才等工作；賴總統也允諾，政府一定會穩定供電，持續推動綠能發展，尤其當先進核能的技術發展，沒有安全疑慮，能夠處理核廢料時，會啟動社會溝通，將核能列為能源選項之一。

對此，潘俊榮表示高度贊同，總統有很好的產業戰略，尤其是AI的產業推動方向，讓企業感到非常欽佩，產業界相信在賴總統的領導下，台灣一定有機會成為人工智慧島。

此外，與會的理監事表示，昨天與賴總統會面是一次非常成功的對話與溝通經驗，讓產業界充分了解政府戰略方針及施政方向。未來工總也會繼續擔負政策建言者的角色，不論在兩岸和平共榮、互動交流或產業均衡、人才與缺工、能源與減碳議題上，都會和政府齊步，共同面對與相互合作，以因應外部國際經貿情勢的劇烈變遷。

有關賴總統期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及能夠帶頭幫員工加薪等事項。工總表示，將努力朝此方向推動，也會鼓勵轄下159個公會的會員廠商，在CSR的理念下，和政府共同推動「0到6歲國家一起養」，凝聚員工向心力。（編輯：林家嫻）1131114

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