中油台電明年籌組深層地熱鑽探團隊 拚1GW發電目標

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（中央社記者劉千綾台北14日電）經濟部次長連錦漳表示，將全力發展風光、地熱等再生能源，預期2050年再生能源發電占比達6至7成，為衝刺地熱發展，經濟部也已責成中油、台電等，規劃全台明年約有20個團隊啟動深層地熱鑽探計畫，盼地熱發電在2027、2028年達到1GW目標。

連錦漳今天出席2024再生能源高峰論壇致詞表示，總統賴清德在國慶演說中強調，為落實台灣2050淨零目標，持續發展二次能源轉型，經濟部也繼續發展多元綠能政策，包括風力、光電、地熱和小水力等，預估2050年再生能源發電占比將達6至7成。

連錦漳表示，去年台灣離岸風電裝置容量在全世界排名第7，為全球少數突破2GW的國家；截至今年8月，已累計安裝364座風機，裝置容量達2.7GW。面對全球通膨，開發商反映成本很高，但成本高漲是全球議題，台灣的國產化成本僅占3至5%。

歐盟今年7月26日在世界貿易組織（WTO）要求進行爭端解決諮商，諮商範圍為區塊開發3-2期，台歐雙方經過數回合諮商溝通，近期已達成共識，歐方將暫停WTO爭端解決程序。

連錦漳表示，目前離岸風電的國產化政策已有清楚輪廓，3-2期秉持通案原則、個案審查，3-1期也會視個案審查，協助廠商風場如期併網，這也是經濟部長郭智輝交代的最大使命，經濟部除協助開發商排除投資障礙外，也會兼顧台灣供應鏈發展。

此外，經濟部積極推動地熱發展，連錦漳表示，台電、中油等國營事業成立地熱推動小組，中油近期在宜蘭啟動全台首口深層4000公尺地熱井，預計明年6月完成，另也已責成中油、台電等，規劃明年將約有20個團隊啟動深層地熱鑽探計畫，地熱發電力拚在2027、2028年達到1GW目標。

連錦漳也盼銀行多多支持民間業者的綠能開發融資，未來更期待民間業者投入深層地熱開發。

連錦漳表示，會繼續推動本土再生能源以及供應鏈產業發展，像是面對歐盟向WTO控訴離岸風電國產化的事情，「誤解總會化解」，化解後就會發現政府還是很可愛，又值得信賴，勉勵未來繼續和各界共同努力，達成再生能源發展目標。（編輯：潘羿菁）1131114