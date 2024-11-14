儒鴻看明年審慎樂觀 全力挑戰2022年營運歷史高峰

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）紡織股王儒鴻今天舉行法說會，總經理洪瑞廷展望2025年審慎樂觀，他表示許多客戶正在觀望川普當選可能的影響，以及美國年終購物季（Holiday season）銷售狀況，下單略顯保守，但新產品開案動能仍在，明年儒鴻營運將全力挑戰2022年的歷史高峰。

洪瑞廷表示，目前客戶訂單仍然按照計畫走，和今年維持差不多，只是最近美國大選剛結束，客戶都在觀察川普上台後的可能影響，加上美國聖誕節購物季正在進行中，大家還在觀察實際銷售情況，品牌端下單有稍微保守。

不過他也提到，儒鴻內部有1套開發指數的追蹤指標，一般而言，開發數量與訂單數量呈某種程度相關，目前看起來指數維持相當不錯水準，開發動能仍在，因此對於後勢維持正向看待。

儒鴻2022年受惠於疫情在家運動效應帶動業績，每股純益為新台幣24.75元，寫下營運高點，2023年碰到疫後庫存調節，儒鴻營運從高點滑落，由於今年市場回溫，儒鴻前3季營收272.57億元，年增22.2%；稅後純益49.34億元，比去年同期大幅成長約3成，每股純益17.98元，已直逼去年全年每股獲利18.87元。

法人詢問，儒鴻明年是否有機會挑戰2022年的營運歷史高峰，洪瑞廷表示，公司董事會確實設下相同目標，經營團隊會努力達成。

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至於法人關心儒鴻看好的6家小巨人，意即具有成長潛力客戶，包含新興瑜伽品牌Vuori、ALO在內等6家客戶，儒鴻今年上半年曾指出，希望6個小巨人於下半年占營收比重能爬升到12%至18%，明年更希望倍增到30%。

洪瑞廷表示，根據公司內部最新估算，這個數字今年底大約達到12%至13%，算是低空略過目標，明年會繼續朝12%至18%的目標邁進，比起最先設定的3成目標略微下修。（編輯：潘羿菁）1131114