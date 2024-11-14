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外資賣超254億元 提款高息ETF布局長榮航

2024/11/14 20:17
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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天開低震盪，權值股熄火，指數下跌144.85點，收在22715.38點，外資累計近3日賣超逾1156億元，今天賣超逾254億元，提款00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息位居1、2名；長榮航則為外資買超股首位，買超逾4.6萬張。

台股加權指數今天收在22715.38點，下跌144.85點，跌幅0.63%，成交金額新台幣3996.55億元；電子股、金融股下跌逾0.5%；代表中小型股票的櫃買指數下跌1.48%。

三大法人合計賣超363.32億元，其中自營商賣超163.56億元，投信買超54.51億元，外資及陸資賣超254.27億元。

值得注意的是，外資連5日賣超，累計近3日賣超金額逾1156億元，自營商連續4個交易日賣超，投信則連續12個交易日買超。

根據證交所資料，外資前10大賣超股，00878國泰永續高股息位居首位，賣超逾5.8萬張，其次為00929復華台灣科技優息、聯電，分別逾5.1萬張、4.4萬張；第4至第10名依序為群創、台新金、元大美債20正2、友達、國泰台灣領袖50、台塑、廣達。

外資今天前10大買超股，長榮航榮登第一，買超逾4.6萬張，與神達、新光金、中信金、泰金寶-DR位居前5名，分別逾2.5萬張、1.4萬張、1.3萬張、1.1萬張，華航則位居買超第6名，外資買超逾萬張，其餘還有寶成、裕民、仁寶、鴻準。

投信今天買超聯電、元大金、兆豐金、仁寶、台泥、上海商銀、國泰金、緯創、統一、寶成。

法人分析，台股今天走低，權值股熄火，僅華碩、仁寶相對抗跌，資金重新聚焦於散熱模組奇鋐、泰碩、雙鴻等；傳產則以航運、汽車類股表現較佳。

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展望後續，法人指出，輝達財報將決定AI產業是否再掀浪潮，下週答案揭曉前，短期觀望氣氛將持續；技術面來看，指數11月12日帶量長黑高點與月線相近形成反壓，短線需快速站回較佳，所幸季線仍提供下檔支撐，預料將呈現月、季線區間震盪走勢。

法人進一步說，櫃買指數數日未站回季線之上，格局相對加權指數弱勢，下檔支撐先觀察9月低點256點附近是否有撐，搭配第3季季報尾聲，個股反映財報好壞的波動將加劇。（編輯：楊蘭軒）1131114

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