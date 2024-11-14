台通售智通聯網股權予明泰 處分利益2.9億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）台通光電今天宣布董事會決議，將持有智通聯網科技27.94%股權出售予明泰科技，依10月自結報表帳列成本估算，可認列處分投資利益約新台幣2.9億元，此交易預計於11月底前完成。

台通光電財務部副總經理陸秀芳在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，此交易將挹注約4.5億元資金，預計用來充實營運資金及償還銀行借款，除增加資金運用彈性，還可作為深耕網通業務發展之用，另可降低借款利息強化償債能力。

她說，處分智通聯網科技普通股股權626萬5146股，交易總金額為4億4983萬7483元，依10月自結報表帳列成本估算，可認列處分投資利益約2億9039萬3043元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台通光電自民國88年起投資智通聯網科技，該公司主要生產微波通訊及網路通訊設備。

網通大廠明泰科技與子公司互動國際數位今天也宣布，共同投資國內最主要研發製造數位微波機業者智通聯網科技。因應國家數位韌性的重點發展，可進一步提升數位微波通訊技術，拓展各項數位微波相關產品的市場覆蓋，增加電信級微波設備產品，進而擴大明泰集團通信布局版圖。（編輯：楊蘭軒）1131114