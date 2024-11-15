羅比尼：不能用貿易戰反擊川普 半導體AI是籌碼

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國總統當選人川普明年1月重返白宮，由於他奉行保護主義，恐大幅提高關稅。有「末日博士」之稱的美國經濟學家羅比尼表示，面對「川普2.0」的策略，不應以貿易戰反擊，而是協商互利，亞洲在半導體、人工智慧（AI）有優勢，或許可跟美國進一步合作。

經濟日報與第一銀行今天共同主辦2024大師論壇，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講，隨後就「地緣政治風險對全球經濟金融的影響」發表看法。

川普在競選期間，揚言對所有進口商品加徵10%至20%的關稅，更對中國揮出大刀，喊出自中國進口商品加徵60%關稅。

羅比尼認為，對中國而言，川普上任後，風險不只是關稅，而是全面性的經濟戰爭，現在美國愈來愈重視非關稅的貿易障礙，如智慧財產權，川普希望從經濟層面圍堵中國，或許中國會猛烈反擊，這些都讓未來國際政經局勢不確定性加劇。

羅比尼指出，面對川普，用貿易戰反擊是不行的，不要跟川普對打，因為從美國立場，可以對他人課關稅，別人不能反擊，而且美國有一派看法認為，美國友邦在國防安全議題上，都占美國便宜，包含歐洲、日本、北約、台灣等，甚至川普認為，多數貿易夥伴占美國便宜，貨幣應該要升值，以及廠商要積極赴美投資，不管太陽能、電動車，都要考慮到美國設廠，「這些都是大家的談判籌碼」。

羅比尼分析，在科技、國防等產業，美國希望降低風險，政府也有相關限制作為，避免造成國安疑慮，但從另個角度看來，如果美國不樂見友邦太依賴中國，或許亞洲可以透過協商，與美國展開更進一步的合作關係。

羅比尼直言，亞洲在很多產業有優勢，包含半導體、AI等高科技領域，這方面可與美國展開更密切合作，「反而是商機、利多，不見得是威脅。」

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但川普為全球政經局勢帶來不確定性，不容忽視，羅比尼認為，如果川普真的強推所有政策，導致美國景氣走弱，將影響全球需求，帶來負面衝擊。

「他（川普）沒辦法控制市場，市場可能會反撲」，羅比尼表示，如果川普把所有利空政策都推行，市場反應或許會很激烈，希望川普任命的財政部長能夠扮演諮詢、建言角色，看看市場狀況、後果，再來決定政策是否執行。（編輯：潘羿菁）1131115