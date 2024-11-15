台股止跌反彈小漲27點 鴻海、廣達法說後利多出盡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北15日電）台股本週連跌4天後，今天止跌反彈，不過尾盤壓回，集中市場指數終場小漲27.39點，收在22742.77點，成交值新台幣4079.91億元。

權王台積電早盤開高，隨後拉回平盤附近整理，終場收在平盤價1035元。

其他重要權值股，鴻海、廣達昨天召開法說會，雖然公布財報表現出色，但已在市場意料之中，今天股價上演利多出盡，鴻海早盤開高後翻黑，終場下跌4.5元或2.13%，收在207元；廣達更重跌超過半根停板，終場下跌17.5元或5.56%，收297元。

金控股穩軍心，今天族群個股上漲居多，其中第一金、永豐金大漲超過4%。

傳產股方面，台塑三寶跌深反彈，台塑終場上漲1.05元或2.42%，收在44.35元；南亞也收復40元大關，激勵塑化股走強。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台股上週連漲5天，本週連跌4天，今天止跌，主要是反應川普當選，現在慶祝行情結束。

雖然市場還有很多雜音，但蔡明翰認為基本面沒有太大疑慮，聯準會（Fed）降息趨勢不變，現在只是擔心腳步放緩；惟降息放緩的原因是美國經濟強勁，既然經濟好，股市沒理由會不好，對台股後市仍維持正向看待。（編輯：林家嫻）1131115