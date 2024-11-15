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市場觀望川普影響及美降息動態 法人：台股短線震盪

2024/11/15 08:19
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（中央社記者曾仁凱台北15日電）台股經過上週連漲5天後，本週以來連跌4天，法人分析，市場持續消化川普當選美國總統之後可能帶來的不確定性，以及聯準會（Fed）後續的降息動態，預料台股短線將震盪。

美國公布10月消費者物價指數（CPI）符合預期，加上Fed主席鮑爾在德州一場會議中說降息路徑「並非預先確定好的」，讓外界對聯準會今年12月降息的期待冷卻，美股主要指數14日全收黑。

道瓊工業指數下跌207.33點或0.47%，以43750.86點作收；標普500指數下滑36.21點或0.61%，收5949.17點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌123.07點或0.64%，收19107.65點；費城半導體指數小跌1.7點或0.03%，收5004.59點。

個股方面，被視為「川普交易」指標的特斯拉（Tesla）經過連日飆漲後熄火，14日股價下跌19.06美元或5.77%，收在311.18美元，輝達（NVIDIA）小漲0.49美元或0.33%，收在146.76美元。台積電ADR上漲1.84美元或0.99%，收在188.5美元。

國泰證券分析，聯準會近期利率決策會議再度宣布降息1碼，儘管美國總統大選對於後續經濟走勢帶來不確定性，所幸已進入降息循環，可望逐季調降利率，全球金融市場持續維持寬鬆政策週期。

此外，投資人關心AI泡沫化議題，擔心2000年網路泡沫事件重演；但從最近美國4大雲端服務供應商（CSP）所釋出的訊息來看，相關企業皆承諾將持續加碼投資AI資料中心，AI泡沫隱憂暫時破除。（編輯：林家嫻）1131115

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