前10月對外投資額年增86% 赴新南向國家持續成長

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部統計，今年前10月核准對外投資件數、金額皆成長，其中對外投資金額達419.5億美元，年增86.61%，主因為核准台積電、世界先進和文曄科技大型投資案，另前10月對新南向國家投資件數和金額也持續成長，分別年增約39%、63%。

經濟部投資審議司今天公布民國113年10月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

對外投資方面，累計今年1至10月核准對外投資件數為615件，較去年同期增加31.69%；投資金額為419億5606萬美元，較去年同期增加86.61%。

盤點今年前10月經濟部核准對外投資大案，包括台積電以75億美元增資美國亞利桑那州廠、以80億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，以及分別以52.62億美元、50億美元增資日本和美國子公司；世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.，及文曄科技以39.8億美元間接收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權等大型投資案。

其中今年前10月核准對新南向國家投資件數為253件，年增39.01%，投資金額達81億1918萬9000美元，較去年同期增加63.65%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國大陸投資方面，投審司表示，今年1至10月核准對中國大陸投資件數為286件，年增2.88%；核准投資金額為34億2229萬美元，較去年同期增加29.65%。

僑外來台投資方面，今年1至10月核准僑外投資件數為1861件，年減0.16%；在核准金額部分，投資金額為65億234萬4000美元，較去年同期減少22.58%，主因為高基期所致。另今年前10月核准僑外投資新設公司件數為970件，投資金額約1億8553萬美元。

其中核准新南向國家來台投資件數為547件，較去年同期增加5.60%，投資金額為3億6051萬5000美元，較去年同期減少85.48%；投資來源地為新加坡、馬來西亞及澳大利亞。

陸資來台投資方面，投審司表示，今年1至10月核准陸資來台投資件數為29件，較去年同期增加31.82%；投資金額為1822萬7000美元，年減31.82%。

投審司統計，自98年6月30日開放陸資來台投資以來截至今年10月，累計核准陸資來台投資件數為1615件，核准投資金額為26億1417萬3000美元。（編輯：林興盟）1131115