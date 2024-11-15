談入股PChome 羅智先：一切都要等12月網家股臨會

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（中央社記者何秀玲台北15日電）統一集團董事長羅智先與夫人高秀玲今天出席集團一年一度點燈儀式，被問到近期宣布入股PChome，羅智先僅表示，一切都要等12月網家召開股東臨時會，他現在無法表示意見。

至於美國總統大選過後原物料價格走勢，羅智先認為，由於人工費用越趨高昂以及氣候變遷因素，從供需面來看，價格「一定會越來越往上走」。

電商PChome網路家庭今年10月公告，董事會通過私募普通股案，將引進統一參與認購，持股約占網家增資後股份30%，統一將成網家最大股東，並將於今年12月19日召開股東臨時會議，確認此合作案定價與交易完成。

媒體今天詢問對於入股PChome以及是否與PChome董事長詹宏志見面，羅智先表示，一切都要等PChome網路開完12月的股東臨時會，他現在無法對此表示意見。

此外，對於美國大選過後的原物料價格走勢，羅智先認為，隨著人工成本越來越高，以及氣候快速變遷，從供需面來看，原物料價格一定是不斷往上走。（編輯：林克倫）1131115