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數發部擬設數位經濟諮詢委員會 12月開首次會議

2024/11/23 08:40（11/23 09:10 更新）
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數發部外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）數發部規劃設立數位經濟發展諮詢委員會，由數發部長黃彥男擔任召集人，下設韌性社會、產業創新與數位治理3組，部會政策也向產業界與民間人士諮詢建議方向，諮詢委員約45人，規劃12月初召開首次會議。

談到數發部設立委員會的初衷，黃彥男受訪告訴中央社，過去曾擔任行政院數位國家創新經濟推動小組（DIGI+）民間諮詢委員，DIGI+小組討論的是相對非常廣泛的議題，先前經驗認為，能有這類設置蠻好的。數位經濟產業也需要類似機制，因此規劃設立數位經濟發展諮詢委員會，用來傾聽外界對數位經濟未來的發展建議，像是AI如何發展、控管風險等。

黃彥男將擔任數位經濟發展諮詢委員會召集人，數位經濟發展諮詢委員會擴充到45位諮詢委員，未來擬1年召開2次會議，會是數發部下的常設委員會。

數發部預計12月初召開首次會議，讓外部諮詢委員了解數位經濟發展諮詢委員會的成立目的。

數發部官員說明，委員會設立的最主要目的就是傾聽外界意見，諮詢委員都是民間與業界知名人士，領域遍及電信、AI、軟體與新創產業等。

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官員指出，數發部先前已陸續召開分組會議，透過討論逐步聚焦分組小組的討論議題，後續再向委員徵詢對政策建議與意見，若有些建議短期就可做，也會一起納入調整，或是作為未來中長期的調整方向。

根據了解，數位治理組議題可能涵蓋資料治理、政府服務、AI風險框架等議題；產業創新則囊括AI等議題；韌性社會組則牽涉高速網路基礎建設除了補助外，還有哪些政策工具，以及就未來數年的頻譜規劃工作等詢問委員建議。（編輯：潘羿菁、張均懋）1131123

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