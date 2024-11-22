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資安即國安 數發部：國安會擬建立國家級資安應變中心

2024/11/22 12:25（11/22 12:32 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北22日電）2024台灣資安通報應變年會今天登場，數發部政務次長闕河鳴今天表示，資安防護不只是單一政府職責，亟需公私協力與情資分享，國安會正推動下一期的資通安全方案，希望建立國家層級的資安應變中心。

國家資通安全研究院營運的台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）今天舉行「2024台灣資安通報應變年會」。

闕河鳴致詞時表示，今年起資安院接手公私部門的通報應變，根據統計，已有1600多家業者已加入TWCERT/CC。第一線資安人員都很清楚，過去2年來資安攻擊情勢愈來愈複雜，數發部、資安院也在努力提升政府資安體質，讓政府網站與資訊系統愈來愈具韌性。

闕河鳴指出，除了公私協力外，產業供應鏈資安也很重要，台灣民間業者極具競爭力，數發部跟業者交流也發現，有很多面向可以跟台積電或其他大企業借鏡。不過，台灣很多產業屬於中小企業，可能投資在資安與資訊設備相對落後於政府與大企業，因此也希望透過TWCERT/CC機制，廣納民間業界會員，提升整體社會的資安韌性。

闕河鳴說，資安防護不只是單一政府職責，非常需要公私協力與情資分享。資安院過去一年來，除了協助政府資安防護外，也舉行多場研討會，後續也有許多閉門會議以及跟各國資安交流機會。

數發部推動資安法修法，目前正在立法院審議中。闕河鳴表示，未來資安法修法後，賦予資安署緊急時候可以調度各部會資安人員的任務，國安會也在推動下一期的資通安全方案，希望建立國家層級的資安應變中心。

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資安院院長何全德指出，TWCERT/CC除了連結各界平台外，也把政府過去累積的情報蒐集、人才培育經驗，透過平台服務廣大業界。

資安院通報應變中心主任孫偉哲指出，TWCERT/CC主要提供情蒐預警、情資分享、國際交流與意識提升等4大業務，大企業透過情資分享可以看到更多網攻樣貌，對小企業來說，因為資源與人力有限，也可以透過情資，知道從何處強化資安。（編輯：林淑媛）1131122

#闕河鳴
#數發部
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