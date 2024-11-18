黃彥男：Web3時代鼓勵台灣產業找到一席之地

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（中央社記者蘇思云台北18日電）數發部長黃彥男今天表示，Web3時代目前還沒出現超大型業者，盼台灣產業有機會從中找到一席之地，也希望去中心化技術有機會為網路重新找回「信任」；AI若結合Web3技術，相關創新有機會申請數發部的「加強投資AI新創實施方案」。

由數發部指導、2024年第九屆區塊鏈愛好者年會今天登場。黃彥男致詞時表示，第一次聽到Web3是過去任職於科技會報辦公室時，後來到中研院後，仍持續關注相關研究。

黃彥男觀察，Web2重點在平台，發展出大型平台像是Google跟臉書等，但是台灣在其中扮演角色不多，而Web3目前還沒有發展出很大的公司，台灣產業應該很有機會。Web3對產業與個人生活影響大，未來相關技術是否有機會結合AI，有望為網路世界帶來很大的轉變。

黃彥男直言，台灣產業值得鼓勵，看是否有機會運用Web3的新技術，從中找到一席之地。現在網路缺乏信任（Trust），可能出現許多詐騙與假訊息，未來也許有機會運用去中心化的新技術，透過一些處理流程，看能否為網路重新找回信任。

至於數發部明年推動的「加強投資AI新創實施方案」，相關產業是否有機會可申請，黃彥男會前受訪時表示，去中心化是趨勢，AI也有機會結合Web3技術，有機會可以申請相關方案。

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國發會副主委詹方冠致詞時表示，第一次參與區塊鏈愛好者年會應該是在第三屆時，當時人事總處分享區塊鏈應用在公務員獎懲的經驗，除了金融領域外，各領域也積極發展區塊鏈相關應用。經過區塊鏈愛好者年會多年的推動，現在政府對這塊領域也比較熟悉，國發會持續支持新創事業發展。

詹方冠說明，一是數發部最近向國發基金申請新台幣百億元，推動「加強投資AI新創實施方案」，投資AI跟數位經濟產業。此外，國發會力推綠色成長與智慧醫療領域，應有機會跟區塊鏈技術結合，國發會目前已在東京設立新創基地，未來在矽谷、東南亞可能也會有新創基地，協助新創國際連結。（編輯：張均懋）1131118