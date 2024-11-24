經濟部建高齡科技平台 台廠結合AI和機器人具潛力

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（中央社記者劉千綾台北24日電）台灣2025年將步入超高齡社會，為支持高齡科技產業關鍵技術研發，經濟部的高齡科技技術推廣平台正式上線，今年鎖定高齡運動賦能和食品產業分析。官員表示，AI時代來臨，台廠可結合製造業、資通訊產業優勢，發展健康產業的AI應用和機器人服務。

由經濟部智慧局建置的「高齡科技技術推廣平台」近期上線，提供相關新聞、專利文獻、專家文章以及產業趨勢分析等資訊，希望協助高齡科技產業快速有效的掌握技術趨勢及新知，進而強化研發創新能量。

智慧局官員表示，從需求面觀察，高齡者對於照顧、運動支撐和營養有較強烈需求，今年度平台優先鎖定高齡運動賦能和食品等主題分析，未來4年將針對高齡安全、健康照護以及生活支援等領域，逐步建構高齡產業需要的資訊。

根據產業分析報告，在全球高齡運動賦能技術專利申請量，中國占35%，在2020年超越美國專利申請數量，躍升成為第一；美國則占25%，總申請量位居第2。台灣占全球2%，排名第8，主要集中於照護器材和健康服務。

智慧局官員表示，國內業者申請人集中在穿戴裝置、感測模組等研發，蒐集心跳、血壓和運動等數據，提供個人化運動方案、健康管理建議和服務。隨著AI應用逐漸普及，加上台灣有製造業、資通訊產業優勢，高齡健康賦能產業透過數據分析和預測，未來可以結合AI提供服務，國內廠商在AI應用和機器人科技方面具有發展潛力。

就技術類別分析，報告顯示，以理療裝置申請量居冠，占比達28.5%；其中伸展復健訓練專利達4525件，步行輔具專利1155件，顯示其在高齡運動賦能中的重要性。生理量測技術方面，生理狀態檢測專利2927件，運動姿勢檢測2562件，顯示對高齡者生理狀態與運動安全的關注。

在高齡運動賦能技術領域的前10大專利申請人中，電子科技公司占較高的比率，包括飛利浦、SONY、松下電器、豐田汽車和日本電氣等國際大廠。

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報告顯示，台灣的高齡運動賦能產業的專利布局主要由學研單位和電子科技推動，學研單位占56%，以成功大學申請量最多，而研究機構同樣是主要推動力，雖然占比僅9%，但是工研院在國內業者申請量居冠，專注於跨領域的技術應用和產業推動，涵蓋智能醫療設備、健康管理系統和輔助器具等多個領域。

此外，電子科技占31%，顯示台灣的科技公司重視跨領域的技術應用，以仁寶的申請量最多，該公司以導入科技至照護產業為目標，深度整合雲端技術、大數據分析與AI、AIoT、 安全環控等多項技術於照護服務中。（編輯：蘇志宗）1131124