安碁資訊：地緣政治推升資安威脅 全年業績成長樂觀

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（中央社記者吳家豪台北27日電）資安服務廠安碁資訊總經理吳乙南今天表示，地緣政治帶來更多資安威脅，市場需求越來越高，第4季通常是比較忙碌的季節，包含專案驗收與新標案承接等，對全年業績成長看法樂觀，明年將加入紅隊演練、雲端資安等項目。

安碁資訊上午舉辦媒體資安講堂，分享最新資安趨勢與情報。吳乙南指出，安碁資訊今年業務持續成長，資安服務市場慢慢受到重視，除了地緣政治帶來資安威脅之外，應用場域也越來越多，所有東西如果沒有資安，沒辦法被信任或運作。

吳乙南指出，安碁資訊前10月營收年增約16%，成長幅度與今年初預估相符，第4季通常是比較忙碌的季節，包含專案驗收與新標案承接等，對今年全年業績成長看法樂觀。

他說，安碁資訊目前主力業務除了資安維運之外，顧問業務也有成長。原本安碁資訊的資安建置服務只提供給既有資安營運中心（SOC）客戶，但很多企業發生資安事件後，也開始出現資安服務建置需求，慢慢變成安碁資訊的客戶。

吳乙南表示，安碁資訊人力從去年到現在成長10%，除了SOC專案之外，還有明年將納入服務範圍的紅隊攻防演練也需要人力，市場需求會越來越高。

吳乙南也提到，安碁資訊今年第4季辦理增資，把資本額從新台幣2.22億元提高到3億元，以因應營運資金、購置新大樓及研發相關需求。（編輯：林家嫻）1131127