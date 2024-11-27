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川普擬加關稅 上銀：部分後段製程加工移至美國

2024/11/27 16:52
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美國總統當選人川普擬提高關稅，傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，不排除將部分後段客製化半成品製程加工或機電整合服務項目，逐步轉移到美國當地。

卓文恒下午受邀出席經濟日報舉辦2024產業戰略高峰論壇並發表演講，分享機械產業在AI時代的機會，演講後接受記者短暫採訪。

談到川普擬增加關稅的影響，卓文恒表示，川普欲振興美國當地製造業，推動美國優先政策，相關作法可以想見。

對於集團因應策略，卓文恒表示，美洲市場占上銀整體營收比重約6%，上銀不排除將部分後端客製化半成品製程加工或機電整合服務項目，逐步轉移到美國當地，因應當地客戶需求。

在人形機器人布局方面，卓文恒透露，檯面上的人形機器人大廠持續與上銀集團洽商，上銀在關鍵元件包括螺桿、滾柱軸承、諧波減速機等，已經準備就緒。

在其他機器人領域，卓文恒指出，上銀積極布局專用型機器人，包括保安和巡防應用犬型機器人、為葡萄園採收用服務型機器人、物流應用機器人、醫療用智慧教練機器人、焊接機器人等。（編輯：張良知）1131127

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