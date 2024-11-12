上銀：明年台灣工具機業景氣看佳 營運拚成長

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，2025年台灣工具機產業景氣會比今年好，明年上銀營運有機會較今年成長。

上銀下午舉行實體法人說明會，展望主要市場景氣動向，卓文恒引用統計資料表示，今年日本工具機市場規模可小幅成長2%至3%，航太應用相對穩健。

美國市場方面，他指出，美國總統大選後，工具機業者陸續有訂單挹注，美國市場相對正向、明年需求可回升；台灣工具機產業景氣有好轉跡象，部分廠商投入半導體設備應用，預期明年景氣會比今年好。

不過卓文恒指出，歐洲尤其德國市場，汽車產業相對低迷，未來景氣待觀察，期盼2025年下半年開始回溫。

至於中國大陸市場，卓文恒表示，景氣相對不明朗，需觀察美國關稅政策動向，上銀在當地訂單能見度約2個月至2.5個月左右，交期相對短，不過每月需求穩定，東南亞和印度市場需求持穩。

展望明年上銀集團營運目標，卓文恒預估，有機會較今年成長，明年市場景氣可較今年佳。

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展望主要產品能見度，卓文恒分析，滾珠螺桿與線性滑軌訂單能見度均在2個月至2.5個月左右，目前看來，螺桿市場需求大於線軌。

展望明年價格動向，卓文恒預期，明年上銀主要產品價格不會有太大變動。上銀說明，第3季毛利率相對季減，主要是因應兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分產品關稅減免取消，上銀與中國經銷商攜手吸收增加的關稅成本，並給予部分經銷商折扣所致，其他產品價格沒有明顯調整。（編輯：張均懋）1131112