上銀正向看待下半年營運 開發特殊產業AI機器人

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天下午表示，下半年營運仍正向看待，估第3季和第4季業績維持第2季水準，目前訂單能見度平均在2.5個月至3個月，他並透露，上銀投入開發特殊產業應用人工智慧AI機器人。

展望今年營運，卓文恒預期，今年上銀營收目標較2023年成長，獲利力拚維持去年水準。

展望下半年市況，卓文恒表示，目前市況並不明朗，但未來仍正向看待，他分析，日本工具機接單從5月開始逐步正成長，上銀在2023年11月開始，訂單沒有像2023年上半年不佳狀況，持續處於波段回升階段。

卓文恒表示，最近跟各地經銷商開會，反應歐洲市況相對不佳，亞洲市場自谷底準備回溫，日本已觸底回升，卓文恒預期歐洲也即將觸底，最快今年底有機會逐步回穩。

觀察工具機產品需求，卓文恒表示，專用型和複合型大型設備穩健，不過標準機型仍疲軟，航太、半導體、自動化產業應用仍穩健，因此正向看待下半年和2025年市況。

卓文恒預估，第3季和第4季業績可維持第2季水準，觀察在手訂單趨勢，卓文恒表示，上銀今年4月後為消化訂單加班生產，8月也因應部分訂單採取加班，目前訂單能見度平均在2.5至3個月，其中線性滑軌約2個月至2.5個月，滾珠螺桿約2.5至3個月。

在機器人布局，卓文恒表示，上銀已布局醫療、半導體晶圓、減速機以及其他多關節等機器人相關產品，也配合特殊產業應用發展需求，投入開發人工智慧AI機器人，鎖定物流、焊接、智慧農業等領域。

卓文恒表示，目前機器人相關產品業績占上銀整體業績比重不到1成，預估2025年機器人業績將持續成長。（編輯：林家嫻）1130821