新纖：泰新廠拚稼動率滿載 樂觀看待明年營收再成長

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）新纖今年營運回神，前3季稅後純益新台幣13.4億元，較去年同期倍增，已超越去年全年獲利。新纖總經理歐金達今天表示，隨著泰新廠產能稼動率持續攀升、及船運問題有望紓解，審慎樂觀看新纖明年營收有機會再成長5%至10%。

新纖今天舉行法說會，歐金達表示，去年對新纖而言是非常辛苦的一年，因織品客戶庫存偏高，存貨調整，造成需求減弱，但紡織品牌的庫存從去年底已經降到健康水位，今年動能明顯好轉，目前新纖的化纖產能百分之百稼動。

新纖今年前3季營收339.48億元，年增14.1%；稅後純益13.4億元，更較去年同期成長101%，每股純益0.83元。

展望明年，歐金達表示，由於船運問題，有些貨客戶沒辦法拉走，對公司今年營運造成干擾，但現在看起來紅海危機有機會紓緩，明年船運問題如果能改善，對公司營運會有幫助。

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其次，新纖在泰國投資設立的泰新廠，去年7月開始投產，目前稼動率約8成，明年將繼續朝向100%全能生產的目標邁進，成為公司2025年主要營運動能。

新纖介紹，泰新廠主要透過化學回收方式，生產再生聚酯（r-PET）產品，為目前全球最大的化學回收產線，初期回收添加率以25%為目標，之後逐步攀升。比起物理回收較為成熟，化學回收屬於新技術，必須通過各國FDA（食品藥物管理局）和食品客戶等認證，需要一點時間，隨著相關認證陸續通過，預期明年出貨可望提升。（編輯：潘羿菁）1131128