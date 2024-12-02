日月光投控首次布局印度 環旭設工程離岸開發中心

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）封測大廠日月光投控首次前進印度，旗下環旭電子日前與印度資訊科技與諮詢服務供應商馬興達拉國際科技（Tech Mahindra）宣布合作，建立環旭電子在印度的第一個工程離岸開發中心（ODC），加速智慧設備工程的創新發展。

環旭電子今天中午接受記者詢問回覆，環旭目前在印度設立工程離岸開發中心，主要涉及研發業務，暫無投資設廠的規劃。產業人士分析，這是日月光投控首次在印度設立據點，具有指標性意義。

環旭電子在11月底透過新聞稿指出，印度開發中心將利用Tech Mahindra專業的人才資源和先進的實驗室設施，推動未來技術發展，包括連接設備、快速成型製造、車用連接以及虛擬實境等應用；藉由此次合作，Tech Mahindra可提升數據機、射頻（RF）軟體和條形視訊音響技術開發能力。

環旭電子技術長（CTO）方永城表示，與Tech Mahindra合作成立離岸開發中心，環旭可善用Tech Mahindra在電信與汽車領域的人才與技術。Tech Mahindra工程服務總經理Narasimham RV指出，雙方合作將推動設備軟體與硬體設計的進步，為未來的合作夥伴關係奠定基礎。

環旭說明，印度開發中心將提供包括數據機軟體發展、Android通訊、中介軟體（middleware）、開發板支援套裝軟體（BSP）、設備驅動程式工程，以及先進硬體和印刷電路板（PCB）設計。

環旭在11月中旬線上業績說明會中指出，積極布局工業類產品，在墨西哥、越南、東歐投資布局產能，環旭將有更多機會拿到增量訂單。在通訊類產品，環旭指出，在Wi-Fi、超寬頻（UWB）模組方面具有競爭力，持續爭取2025年市占率提升；在車用電子，環旭在台灣和中國擴展動力系統產線。

觀察第4季營運，環旭先前預估，單季營收季減約5%；營業利益率受營收下降和營運成本較高影響，預計季減約1個百分點。

根據資料，環旭今年前3季營收人民幣440.1億元，年增2.2%，前3季通訊類占比34%、消費電子類占比31%、工業類占比12%、雲端和儲存類占比10%、汽車電子類占比11%；前3季獲利人民幣12.97億元，累計每股基本純益人民幣0.59元。（編輯：張均懋）1131202