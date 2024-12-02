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台股漲474.43點

2024/12/2 13:48
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（中央社台北2日電）台北股市今天開高走高，收盤漲474.43點，為22736.93點，漲幅2.13%，成交金額新台幣3106.67億元。

加權指數開盤為22456.5點，盤中最高22802.53點，最低22456.5點；不含金融股指數19833.3點，漲427.42點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.21%、食品股漲0.61%、塑化股跌0.2%、紡織股漲1.32%、機電股漲2.66%、造紙股跌0.21%、營建股跌0.37%、金融股漲1.54%。

委買張數2003萬6126張，委賣張數1025萬2329張，成交張數645萬6750張。

收盤時上漲470家，下跌481家，持平99家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、神達、元大滬深300正2、長榮航、金寶。

漲幅前5名個股為AES-KY、統新、力銘、華冠、芯鼎。

跌幅前5名個股為隴華、羅昇、普安、台端、悅城。1131202

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