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台灣銀行業明年前景展望 惠譽提4大關注議題

2024/12/2 20:53
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（中央社記者蘇思云台北2日電）國際信評機構惠譽今天表示，台灣明年銀行業表現大致維持穩定，須關注房市衰退、海外放款、經濟放緩與產業整併等4大議題；其中，銀行放款抵押品很大一部分為房地產，房市修正可能讓銀行業前景承壓。

惠譽今天發布新聞稿，受到高基期影響，台灣經濟成長率將從今年的4%放緩到明年的2.7%，銀行業關鍵表現指標也將趨緩。強勁的AI產品出口及投資活動應可持續支持經濟成長，預期美國和台灣降息的情況下也為銀行業營運提供支撐，台灣銀行業明年前景展望為中性。

惠譽指出，美國和台灣降息可能導致換匯收益減少及資產收益率下降，預期銀行業的獲利能力將微幅放緩。然而，由於借貸成本下降，降息也將刺激銀行於亞太地區的海外放款動能，並降低整體資金成本，進而緩解淨利差的壓力。

惠譽表示，銀行業放款成長率可能從今年7.7%降到明年的5.6%，跟台灣國內生產毛額（GDP）成長率放緩趨勢一致。放款成長加上手續費收入的增加，應可為銀行的核心獲利能力提供支撐。信用成本和減損放款比率可能會微幅上升，主因可能來自海外放款，以及國內紓困放款大多在今年到2026年間到期。

不過，惠譽評估，台灣明年失業率保持在3.3%的較低水準，加上人均GDP不斷成長，應可為借款人的償債能力提供支撐，並抵消潛在的資產品質壓力。

惠譽認為，明年有4大關注重點，包括房地產市場衰退、海外放款偏好、經濟放緩與產業整併。

惠譽分析，截至今年8月底，房地產放款（包括房貸和建築放款）占台灣銀行業國內放款總額的比重達37.5%，房地產市場的修正可能會使銀行業前景承壓。放款抵押品中也有很大一部分為房地產。央行今年6月和9月的緊縮政策顯示，隨著房價攀升，銀行在房地產市場的風險逐漸加大。

惠譽指出，降息對利差造成的下行壓力可能會促使銀行提高風險偏好，並擴大海外放款以獲取更高收益。若放款給新興市場的海外借款人明顯成長，可能削弱銀行業的資產品質和核心資本水準。

經濟放緩部分，惠譽指出，考量台灣屬於開放型經濟體且高度依賴出口，台灣主要貿易夥伴的經濟成長放緩，可能會拖累銀行的業務，並導致銀行業的前景惡化。

長期而言，惠譽指出，大規模的產業整併應對惠譽的經營環境評分有正面影響，若其能緩解過度競爭，也有利於銀行的財務狀況和內部資本累積。（編輯：張良知）1131202

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