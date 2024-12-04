工研院攜手宏齊與追風科技 打造AR眼鏡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹4日電）工研院今天宣布，與宏齊和追風科技打造Micro LED AR眼鏡，具備高畫質、高亮度和低能耗等特性，解決AR（擴增實境）眼鏡無法在室外使用的痛點，將有助AR眼鏡的應用場景從室內延展至戶外。

工研院今天發布新聞稿，電子與光電系統研究所所長張世杰表示，工研院透過深耕多年的半導體技術，成功開發出畫素間距小於4微米的Micro LED，並將Micro LED精準轉移到半導體電路設計CMOS基板上，克服對位精準度的挑戰。

宏齊科技董事長汪秉龍指出，目前市面上AR眼鏡多數採用有機發光二極體（OLED）面板，雖然有不錯的色彩表現，但會有亮度不足等缺點，尤其是亮度的限制，讓AR眼鏡只能在室內使用，無法滿足戶外場景需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

汪秉龍說，宏齊攜手工研院開發Micro LED顯示面板，與追風科技共同整合出AR眼鏡，成功解決亮度、續航和解析度3大難題，即使在強光下仍能清晰顯示，能夠將AR眼鏡的應用場景從室內延展至戶外。

追風科技執行長蘇彥彰表示，追風科技這次與工研院和宏齊合作，主要提供光學元件設計製造、眼鏡外觀組裝，因Micro LED結構輕薄，減輕裝置重量，提升佩戴舒適性。此外，將AI技術導入AR眼鏡並結合手機錄音功能，可即時將語音轉譯國、英、日等多種語言顯示於眼鏡上，能夠應用於線上會議、國際論壇等活動交流。（編輯：林淑媛）1131204