本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國6在野黨共同提案彈劾尹錫悅 國會拚7日前表決
首頁 / 產經
尹錫悅
新聞專題
尹錫悅3/300
首頁 / 產經

韓國戒嚴風暴 工研院：產業是競合關係不要小看對手

2024/12/4 14:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）韓國總統尹錫悅突襲戒嚴6小時又解嚴，政局動盪，向來是國際競爭對手的台韓關係微妙，工研院產科國際所所長林昭憲今天表示，不要小看任何競爭對手，尤其現在產業界是競合關係，有些競爭對手也會是合作夥伴，台灣只要把握自身優勢即可。

尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，僅約6小時就因國會表決通過宣布解除，引發國內外高度關注，市場關注台廠在當地營運狀況，以及南韓政局動盪對台灣影響。

工研院今天舉辦「2025年台灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，看好在人工智慧（AI）熱潮持續之下，2025年製造業產值預估成長率達6.48%。

針對韓國政局動盪是否對產業造成影響，林昭憲說，其實產業競爭力和打棒球、TEAM TAIWAN一樣，一方面是要贏在自己強（實力優秀），「他很強，我比他強就好了」，另一方面，如果對手自亂陣腳，台灣自然更有優勢。

不過，林昭憲強調，不要小看任何競爭對手，尤其現在產業界是競合關係，有些競爭對手也會是合作夥伴，台灣只要把握自身優勢即可。

林昭憲以無人機發展為例，直言有國外廠商因為成本壓不下來，到處找解方，不論在北美、歐洲、亞洲找解決方案，最後發現源頭都在台商，只有台商握有解決方法，因此他們開始系統性地來台灣洽談，希望台商加入供應鏈，由此可見，全球處在詭譎多變的環境下，台商的韌性與彈性是很大優勢。（編輯：林淑媛）1131204

林昭憲
工研院發布專刊談建構韌性社會 科技抗險成解方
尹錫悅
戒嚴風波撼全球 韓總理與政界領袖召開緊急會議南韓戒嚴風波 恐成壓垮尹錫悅總統任期最後稻草
尹錫悅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
戒嚴風波撼全球 韓總理與政界領袖召開緊急會議
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：