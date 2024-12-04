台灣日東電工高雄前鎮新廠動土 估2026年5月完工

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）台灣日東電工今天在前鎮科技產業園區舉辦第4廠動土典禮，經濟部次長何晉滄表示，日東公司對台灣經濟貢獻卓著，新工廠投資也體現台日間在半導體產業聚落的互補和支持。

全球汽車線束絕緣膠帶市場龍頭「台灣日東電工」今天舉辦第4工廠動土，台灣日東電工董事長明間健二郎表示，「台灣日東電工」是整個集團第一個海外製造據點，今年邁入第55個年頭，這次新建廠規劃地上五層、地下一層，將設置半導體製程產品、車用線束膠帶產線。

高雄市經發局說明，台灣日東電工自1969年設立於高雄加工出口區（前鎮科技產業園區前身），當時是日東電工集團第一個海外生產基地。隨著近年半導體、電動車需求持續增長，日東公司將在園區擴建第4座廠，預計2026年5月完工。

何晉滄表示，日東公司新工廠投資，體現台日間在半導體產業聚落的互補和支持。此外，台灣在地緣政治下，在全球產業的半導體發展及供應鏈的重組中，具有舉足輕重的地位，希望台商及外商能夠繼續投資台灣，結合台灣各個產業優勢，繼續壯大台灣。

高雄市副秘書長王啟川指出，感謝台灣日東電工深耕高雄將近60年，不僅共同見證高雄這座城市，從大型工業發展到高科技產業的轉型升級，更是高雄經濟發展的重要夥伴。

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王啟川說，近年市府致力打造友善的投資環境，針對半導體、電動車產業招商，成功引進晶圓製程龍頭台積電進駐，帶動半導體供應鏈在高雄積極投資。未來市府將持續深化包括日東電工在內的國際企業的合作關係，為企業打造更優質的投資環境。

經發局補充，此次台灣日東電工在高雄擴大投資，投入約190億日圓（新台幣約45億元），是集團近年來海外最大的單筆投資案，可見高雄是日東集團的重要基地。（編輯：李淑華）1131204