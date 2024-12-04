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中小企業增僱抵稅子法公布 經部擴大高齡適用對象

2024/12/4 20:36
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（中央社記者劉千綾台北4日電）經濟部修法延長中小企業加薪和增僱抵稅優惠，今天公布相關子法，其中人才培訓支出列入研發投資抵減範圍；子法的一大亮點為增僱65歲以上的部分工時員工、人力派遣服務業亦可適用。經濟部預估，修法效益最高可使每年約2.4萬家企業、10萬人受惠。

立法院今年7月三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正草案，後續經濟部配合相關條文修正，11月27日發布「中小企業認定標準」，今天與財政部會銜發布修正「中小企業研究發展支出適用投資抵減辦法」、「中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法」、「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」，優化租稅優惠措施適用對象及範圍、申請期限及程序等事項。

經濟部表示，修法延長施行期間10年，將自113年1月1日起適用，施行至122年12月31日止，重點包括刪除增僱和加薪租稅優惠啟動門檻、提高租稅優惠的加成減除率。

中企署副署長吳佳穎說明，這次修法將「有限合夥」納入中小企業認定標準，此外，中小企業研究發展支出適用投資抵減辦法方面，除了放寬有限合夥為適用對象，子法中也將中小企業研究發展的「人才培訓支出」列入投資抵減範圍。

在增僱員工加薪方面，維持增僱24歲以下及增加納入65歲以上本國籍基層員工為適用對象。吳佳穎表示，為鼓勵高齡者重返職場，子法訂定的一大亮點為開放增僱65歲以上的部分工時員工、人力派遣服務業亦可適用，她也提醒，依照規定，增雇年輕人仍須要全時工時才能適用租稅優惠。

員工加薪租稅優惠方面，條文刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，並將加薪薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除率由130%提高至175%。吳佳穎表示，無論是全時或是部分工時員工的加薪都適用租稅優惠。

至於基層員工薪資適用範疇的認定，中企署表示，將依照勞動部的職類別薪資調查結果公告調整，預計今年12月20日公告，預估基層員工薪資將上調至6.2萬元，今明年皆適用；也就是，企業替薪資6.2萬元以下的基層員工加薪，都可享有租稅優惠。

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媒體關注增僱、加薪和研發投資抵減的修法效益，中企署表示，根據低推估，每年的租稅淨效益約3100萬元，受益家數為700家，受惠人數為7000人；高推估的話，租稅淨損失每年2300萬元，每年受益家數約2.4萬家，受惠人數為10萬人。

為鼓勵業者適用加薪租稅優惠，經濟部表示，將偕同財政部加強對中小企業宣導，辦理法規宣導說明會，協助業者了解如何申請適用租稅優惠，希望能促進中小企業增僱多元人才，提升薪資水準，厚植研發量能。（編輯：楊凱翔）1131204

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