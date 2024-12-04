Netflix與中華電深化合作 推出整合方案

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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信今天宣布與Netflix深化合作，發揮中華電在網路、平台與應用的優勢，結合行動、寬頻、影視用戶推出整合方案。

Netflix將於12月26日上線韓國影集「魷魚遊戲」第2季，中華電信今天發布新聞稿宣布，與Netflix深化合作。

中華電表示，即日起申辦5G方案或HiNet光世代、MOD家速方案，可有Netflix高級版服務最多6個月，之後再享優惠價續租；中華電信行動用戶同時訂閱Hami Video電視館與Netflix高級版，合約期間可年省逾新台幣2000元。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電持續擴大影視布局，以擁有影視資源的Hami Video，再度與全球最大串流影音平台Netflix深化合作。

中華電信表示，自2019年透過MOD開啟雙方合作，Netflix也首度與台灣電信業者結盟，共同推廣國內外影音內容。

Netflix表示，透過商業合作為消費者提供更多的娛樂選擇，與中華電信擴大合作，讓更多台灣觀眾可欣賞Netflix上的受歡迎的華語內容、好萊塢賣座電影、韓劇等影視作品。（編輯：張良知）1131204