全聯變身魷魚遊戲賽場 盼帶動全支付會員數衝第一

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（中央社記者曾智怡台北28日電）全聯攜手Netflix原創夯劇「魷魚遊戲」打造「全聯經濟魷戲」搶客。總經理蔡篤昌表示，該活動花費預算為史上最多，盼藉此吸引更多年輕客群、活化APP使用率，帶動業績雙位數成長，全年業績目標衝破新台幣2100億元，並助攻全支付會員數衝上第一名寶座。

蔡篤昌表示，2021年魷魚遊戲播出後，短短4週全球觀看達16.5億小時，打破Netflix上市影集紀錄，當時適逢尾牙，很多人身穿綠衣做角色扮演，相信第2季將再造成轟動，掀起新一波熱潮。

談及全聯和魷魚遊戲如何搭上線，蔡篤昌表示，Netflix夥伴去年12月拜訪全聯，提出合作想法，其中有2大關鍵，第一，Netflix在全球各地都在尋覓標誌性企業作為合作對象；第二，Netflix認可全聯廣告行銷極具創意，雙方很快達成合作共識，「魷魚經濟遊戲」也成為全聯成立26年以來投資最大、最全面活動。

他透露，光是松菸體驗館就花費千萬，拍6支廣告也砸好幾千萬，是有史以來花費最多預算活動。

蔡篤昌指出，盼藉此活動吸引更多年輕客群，進而成為會員，也希望將全聯賣場「遊戲化」，下週起全聯超過1200店都會變身魷魚遊戲賽場，只要拿手機打開PX Pay、全支付app、掃描貨架或PX TV就可以玩遊戲並獲獎，也祭出多款魷魚遊戲聯名商品搶客。

全聯預期藉由本次活動，提升支付工具APP下載綁定數、帶動來客數及相關周邊商品銷售量，目標鎖定39歲以下年齡層會員提升至40%（目前為29%），整體業績拚雙位數成長，全年業績目標衝破新台幣2100億元。

蔡篤昌接受媒體訪問指出，魷魚遊戲主力客層是18到35歲，為全聯所欠缺，此外，當然也不會放棄既有客人，現有超過6成為非現金支付，希望透過遊戲強化和婆媽客群互動，進一步活化APP使用率，而非僅最後結帳才打開APP。

全聯也期待透過此活動推升全支付會員數登上第一名寶座，全支付總經理游金榮表示，目前全支付會員數508萬，每月活躍會員近8成，從魷魚遊戲到跨年將祭出一連串活動，目的都是吸引更多年輕族群；根據先前統計，18至35歲會員占33%。

他也透露，全支付日本跨境交易量持續成長，韓國服務開通也已送件申請，敬請期待。

談及景氣衝擊，蔡篤昌表示，超市和零售行業反向指標，「越不景氣、越通膨，我們的價值越彰顯」，消費者可能減少超商、百貨購物頻率，但仍會購買民生必需產品，因此較感受不到外在不景氣影響。目前全聯店數為1210店、大潤發20店。（編輯：潘羿菁）1131128