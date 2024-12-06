英業達攜手恩智浦成立實驗室 車用事業拚倍數成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠英業達今天宣布，將於桃園研發據點成立車用實驗室，採用恩智浦（NXP）Trimension UWB系列產品，在汽車中設計和開發配備超寬頻（UWB）技術的系統，例如智慧汽車安全門鎖、兒童感測系統、後踢感應等。

英業達總經理蔡枝安出席聯合實驗室成立記者會表示，英業達持續深耕車用事業，與恩智浦合作開發，有助於推出更多新產品。

蔡枝安說，英業達在全球的車用生產線已經布局完成，包含歐洲、北美及中國都已經布建完成，陸續通過認證；今年英業達車用事業已倍數成長，預期明年也將倍數成長。

談到美國總統當選人川普揚言一上任就要對鄰邦墨西哥徵收25%關稅，英業達車用電子副總經理李瑞進表示，英業達在墨西哥設有工廠，會審慎評估如何因應；墨西哥工廠仍有擴產空間，將根據未來訂單及客戶需求進行調整。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群指出，汽車電子是未來發展重心，恩智浦一定會持續強化投資台灣市場，台灣有非常強的電子集成能力，是恩智浦需要仰賴之處，英業達車用實驗室將促進英業達設計能力與恩智浦技術的整合，開發更先進的車用解決方案。

英業達於2022年跨足汽車市場，與恩智浦合作開發中央網關、車載伺服器及車載無線充電等產品。

為了向汽車製造商與一級供應商提供更多的系統解決方案，英業達將產品組合擴展到配備UWB技術的系統，位於桃園研發據點的車用實驗室，將成為UWB應用場景創新的主要地點。（編輯：潘羿菁）1131206