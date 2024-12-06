八方雲集：加速拓展美國市場 3策略拚雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北6日電）八方雲集董事長林欣怡表示，2025年將聚焦國際化拓展、高度自動化工廠投入運營、開發高毛利商品等3大策略，明年營收、獲利將雙位數成長，目前美國市場已達10家店，近期完成9家門市簽約並將跨足德州。

八方雲集今天受邀參加「全球展望冬季投資論壇」，董事長林欣怡表示，集團在面臨挑戰的同時，持續推動營運效率與市場拓展，並耕耘國際市場，逐漸成為成長驅動力，認為「2025年是八方雲集發展的關鍵年分」。

八方雲集第3季營收新台幣20.51億元，創歷史新高，較去年同期成長6.5%，毛利率維持34.3%，每股純益（EPS）2.18元，累計今年前3季合併營收58.92億元，年增8.65%，每股盈餘6.64元。

在全球布局方面，八方雲集表示，持續擴展市場版圖，截至2024年第3季，台灣市場的營收占比為75.6%，香港及美國分別貢獻17.6%及6.9%。

八方雲集分析，香港市場雖面臨經濟環境挑戰，但透過調整產品組合及加強營銷，維持穩定的營收比例。

從品牌規模來看，截至2024年11月底，八方雲集在全球擁有1370家門市，其中台灣1284家、香港76家及美國10家。

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八方雲集表示，自2022年進入美國市場，持續增加門市數量，截至2024年已達10家，前3季營收4.02億元，較去年同期成長102%，正逐漸顯現規模效益，未來會進一步強化當地化策略並跨足德州，包括商品組合設計、快餐餐飲服務模式及品牌行銷溝通，提升經營效率，以更貼近美國消費市場的樣貌。

展望未來，八方雲集表示，將2025年視為加速成長的重要一年，其中美國市場已完成9家門市簽約的拓展計劃。（編輯：林克倫）1131206