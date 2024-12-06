台糖董事長吳明昌宣誓上任 盼促食品農技創新發展

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（中央社記者劉千綾台北6日電）台糖新任董事長吳明昌今天正式宣誓上任，他表示，將持續強化公司經營管理，並善用台糖在農業生技的資源優勢，促進食品及農業生技的創新研發，達成政策使命及目標，閃耀國營事業金字招牌，讓公司永續經營發展。

台糖公司新卸任董事長交接典禮今天於台南市台糖總管理處舉行，在經濟部次長何晉滄監交下，新任董事長吳明昌從卸任代理董事長劉起孝手中接下印信，正式宣誓上任。

何晉滄致詞時提到，台糖公司一向是國家政策的重要推手，無論在農業、科技化養豬、新能源、休閒旅遊乃至精緻農業等領域，都需要不斷創新經營，以追求企業成長及永續發展。吳明昌擁有豐富產學經驗，更是食品及農業生技的專家，相信將有助台糖的人才培養及創新轉型。

何晉滄也期盼，在吳明昌率領下，台糖能面對未來經營挑戰，配合推動國家政策也能兼顧事業經營，打造台糖不僅是國家招牌，也是消費者信賴的品牌。

吳明昌致詞表示，感謝劉起孝及前一任董事長楊明州穩健治理公司有成，台糖是台灣最早國際化的公司，製糖賺取外匯帶動國家經濟發展，時至今日仍肩負調節民生物價的重要角色，近年也積極配合政府推動循環經濟、綠能及新農業等政策，不但在事業經營有好的表現，也充分發揮國營事業對國家社會的正面影響力。

吳明昌強調，上任後除持續強化公司經營管理，亦將善用台糖在農業生技的資源優勢，促進食品及農業生技的創新研發，秉持專業、積極、國際化及照顧員工的態度，一起攜手員工達成政策使命及目標，閃耀國營事業金字招牌，共創公司永續經營發展。

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台糖指出，新任董事長吳明昌是農業及生技領域專家，具備食品科學及食安專業，產學經歷完整且豐富，不僅能帶領台糖持續精進永續治理，也能為農業及食品生技等相關業務注入創新活力。

台糖表示，吳明昌為國立台灣大學博士，擅長食品加工、食品化學研究及食安專業，曾撰寫行銷管理類專書，長期任教於屏東科技大學，亦擔任過民間企業管理要職。（編輯：林克倫）1131206