GB200伺服器開始出貨 廣達11月營收創同期高
2024/12/9 19:23
（中央社記者吳家豪台北9日電）代工廠廣達GB200人工智慧（AI）伺服器開始少量出貨，今天公布11月合併營收約新台幣1413.54億元，年增36.4%，創歷年同期新高。仁寶受終端需求疲弱影響，11月合併營收約796.66億元，年減5.9%。
廣達11月合併營收約1413.54億元，月增4%，年增36.4%；今年前11個月累計營收約1.27兆元，年增28%。
廣達11月筆記型電腦出貨360萬台，月增40萬台，並維持11月法人說明會提出的看法，估第4季筆電出貨將季減雙位數百分比，2024年全年出貨將年減個位數百分比，預期2025年出貨將成長個位數百分比。
廣達生產的輝達（NVIDIA）GB200伺服器今年第4季開始少量出貨，最快明年第1季中後段放量。
仁寶11月合併營收約796.66億元，月減6.8%，年減5.9%；今年前11個月累計營收8462.16億元，年減3.5%。
仁寶11月筆電出貨270萬台，月減10萬台。因個人電腦（PC）產品能見度不佳，仁寶預估第4季筆電出貨將季減個位數百分比。（編輯：林克倫）1131209
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