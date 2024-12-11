華固董事長：明年供給量將減少 雙北以外房價恐修正

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（中央社記者何秀玲台中11日電）華固董事長鍾榮昌今天表示，今年是近年來房市最好的一年，但政府房市政策使成交量和融資額都下降，估計明年供給量會減少，投資性需求將下降，不過剛性需求仍在，整體來看雙北房價穩定，但雙北以外供給量較多區域，房價可能會有5%至10%修正空間。

看好台中房市和消費力，華固今天宣布啟用台中客戶服務中心，鍾榮昌率一級主管出席。

鍾榮昌表示，2至3年前在台中買地，目前為止華固在台中有5塊地，總共投資新台幣100億元，將近1萬坪土地，已有2大推案。

針對日前曾說「房市最好的時機已過，最壞的時機還沒來」，鍾榮昌今天進一步指出，今年上半年房市屬於最好時候，但今年9月央行祭出第7波選擇性信用管制，對房屋市場影響非常大，特別是9月19日後，除了看屋人潮和成交量都下降外，建築融資和購屋貸款金額也都往下調整，明年供給一定會減少。

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不過鍾榮昌認為，現在開發公司、建設公司實力都很好，有調節市場供需的能力，也就是當市場不好，大家就減量經營、減量推案，但剛性需求還在，例如雙北房價很穩定，比較不容易跌價和修正，雙北以外供需較大的地方，房價才有修正空間。

鍾榮昌表示，未來4年台北地區仍是華固主要發展重心，因為光是商辦就有450億元總銷金額，預計從114年至117年陸續完工，包括114年有2個案子完工，117年有1個案完工；台中地區則是華固重點拓展區域，未來1至2年內將推出2個案子，主攻北屯和西屯地區。（編輯：林淑媛）1131211