商仲：今年商用不動產交易逾1500億 明年短期觀望

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（中央社記者何秀玲台北11日電）商仲第一太平戴維斯統計，截至今年12月9日大型商用不動產交易金額達新台幣1539億元，年增8%，寫下近10年來第2高紀錄。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，展望明年，短期內投資型買方保守觀望，大型投資人轉往租金投報率較高的物流倉儲或工業廠辦。

第一太平戴維斯今天舉辦2024年終記者會並發布年度統計。今年商用不動產以廠房需求最旺，年度成交金額達709億元，占整體交易比重達46%，交易規模遠超越前一波中美貿易時期，業者大舉回台的購廠金額。

半導體產業成為廠房最大宗買方，購廠總金額將近395億元，產業龍頭的台積電、台灣美光分別斥資178億元與81億元購置新竹、台南與台中廠房。

第2大類為廠辦交易，全年交易金額為369億元，占比約24%，總成交金額與去年相當，主要因科技業自用辦公空間需求，包括台達電購置南山人壽瑞湖大樓與一銓購置新潤新北知識產業園區預售廠辦等重要交易。

另外，穩定租金收益以及產業發展紅利，吸引多家專業投資機構投資廠辦，富邦1號Reits出手購買昌益科技產業園區廠辦，總金額17.4億元。

辦公室買氣則連續2年下滑，今年總交易金額為287億元，主要受到精華區域辦公大樓釋出物件稀少，價格談判不易，以及貸款利率提高壓縮獲利空間，以致買方觀望所致，多數買方為企業自用辦公室或開發商以重建角度評估為主，最大交易為尚志資產出售芙蓉大樓11個樓層予建商，總金額達131億元。

土地市場則是經歷劇烈變化的一年，隨著年初預售屋市場買氣急升，建商購地動能快速復甦，第3季甚至創下單季土地交易千億元的規模，但隨著9月底央行公布第7波選擇性信用管制，土地買氣急速降溫，合計建商全年購置土地金額為1600億元，在前3季挹注下，建商全年購地規模成長超過1倍。

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展望明年，黃瑞楠表示，科技業產能擴張需求將延續，符合使用規格的現有廠房將成為評估重點，隨著產線擴充逐步完成，下一步需求可望輪動到產業聚落周邊的廠辦與辦公。

投資市場方面，黃瑞楠說，貸款緊縮仍為主要關鍵，短期內投資型買方保守觀望，然市中心物件釋出有限，價格將持穩甚至緩漲，大型投資人則轉往租金投報率較高的物流倉儲或工業廠辦。（編輯：楊蘭軒）1131211