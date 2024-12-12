Visa攜手4銀行 推動企業金流數位轉型

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（中央社記者羅元駿台北12日電）協助企業數位轉型，Visa台灣區總經理黃慧琴今天表示，攜手永豐銀、玉山銀、遠東銀和國泰世華銀4家銀行推廣「Visa 企業速 Pay」，解決中小企業面臨的企業金流數位化問題。

Visa台灣（台灣威士卡）今天舉行支付記者會推出Visa 企業速Pay（Visa Commercial Pay），透過將數位企業卡直接綁進Apple Pay與Google Pay，讓企業金流卡片化。

黃慧琴指出，為響應金管會訂定的2026年非現金支付交易筆數達80億筆、交易金額達新台幣10兆元目標，Visa持續拓展收卡場景和多元支付型態，並以消費多元支付與企業數位化金流的雙引擎策略，驅動台灣商務非現金社會再升級。

黃慧琴說明，根據Visa的中小企業支付洞察報告，有 33%的台灣中小企業希望從金流開始數位轉型，然而目前僅53%企業能接受信用卡，其餘因為技術整合與成本費用而不接受。

調查顯示，中小企業面臨的挑戰包含企業金流數位化、收付款首選銀行轉帳方式，以及擔心供應商不收卡等。

Visa台灣商務及資金流業務部副總經理潘凱威說明，企業要數位化就要有數據，然而員工報帳時若有漏報、錯報，影響數據的精準和完整，就讓企業數位化有難度。

為回應中小企業商務支付需求，Visa推出數位企業卡，公司可核發子卡給員工，做好管理卡片支付、實現金流數位化、減碳並強化內控。同時透過企業速Pay，讓企業員工將數位企業卡綁定到行動支付。

Visa補充，當刷卡除了可以在App查看消費總覽，也可以看到消費的碳排，對於企業的碳排查、碳足跡管理有一定的幫助。

Visa透露，目前企業速Pay與永豐銀、玉山銀、遠東銀和國泰世華銀4家銀行合作推廣中，並持續與更多銀行洽談合作。（編輯：楊蘭軒）1131212