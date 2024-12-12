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金管會鬆綁規範 助力銀行券商掌握高資產商機

2024/12/12 19:09
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（中央社記者謝方娪台北12日電）現行OBU及OSU銷售未具證投信基金性質境外基金，可洽投信投顧業尋求行政協助，金管會發布函令鬆綁投信投顧業可提供行政協助對象，擴及至DBU及DSU，除了拓寬投信投顧業可提供專業行政協助範圍，也可望助力國內銀行及券商掌握高資產商機。

依規定，原先僅國際金融業務分行（OBU）及證券商國際證券業務分公司（OSU）銷售未具證投信基金性質境外基金時，可洽投信投顧業尋求行政協助。金管會採納產學界建言，今年第4季放寬投信投顧業可提供行政協助對象擴及至國內總分行（DBU）及境內券商（DSU）。

換言之，若DBU及DSU希望滿足高資產客戶投資未具證投信基金性質境外基金需求，但對此類境外基金不夠了解，即可洽投信投顧業尋求行政協助，市場預期，此項鬆綁除了拓寬投信投顧業可提供專業行政協助範圍，亦可望助力國內銀行及券商掌握高資產商機。

金管會證期局副局長黃厚銘說明，投信投顧業首次向金管會申請辦理此項業務時，應向金管會申請核准，後續若經核准事項有變動，不須再向金管會申請核准，僅須在變動日起10個營業日內向投信投顧公會申報。

根據金管會證期局統計，目前共38家投信投顧業符合資格，可向金管會申請開辦行政協助業務，其中已有12家投信及9家投顧接受78家外國資產管理機構委任，提供行政協助。

投信投顧業可提供行政協助涵蓋5大項目，第1，主動與業者聯繫，並依外國資產管理機構產品內容、市場趨勢、市場需求及業者業務需要，提供業者基金商品銷售策略、產品推介與說明、協助辦理基金商品上架與內部教育訓練。

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其次，主動聯絡與引介外國資產管理機構與業者聯繫，並於外國資產管理機構來台或視訊時，陪同會談、拜訪業者；及與外國資產管理機構合作舉辦研討會，向業者提供市場趨勢、投資策略、商品介紹說明。

第3，協助接受、處理及核對業者基金商品交易單等行政事項；第4，基金商品上架後，依外國資產管理機構作業及業者需求，主動提供基金商品訊息資料、內部教育訓練及諮詢服務；第5，提供翻譯服務，包含產品、交易及其他資料遞交及翻譯、即時溝通直譯等。（編輯：楊凱翔）1131212

黃厚銘
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