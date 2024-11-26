機器人理財資產規模首破百億 1業者退出市場
2024/11/26 19:39
（中央社記者謝方娪台北26日電）智能投顧漸夯，金管會統計，截至今年第3季底止，機器人理財業務累積資產規模首度突破百億元大關，年增近4成，但開辦業者反而季減1家，金管會表示，主因該業者認為業務量不符預期，因此停辦。
金管會今天公布，截至今年第3季底止，共有17家業者開辦機器人理財業務，季減1家，累積資產規模則首度突破百億大關、達新台幣103.93億元，年增37.62%，累積客戶數達20萬3167人。
金管會證期局副局長黃厚銘說明，隨機器人理財業務量顯著成長，為保障投資人權益，金管會今年提高對機器人理財監理強度，將原先列於自律規範的機器人理財監理原則納入「證券投資顧問事業管理規則」中，於今年10月25日正式發布上路。
黃厚銘指出，未來將視機器人理財業務執行情形，持續檢討並適時進行法規調適。
對於機器人理財業務規模持續成長，開辦家數卻罕見下滑，金管會官員表示，主因有1家業者認為業務量不符預期，因此停辦。
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金管會資料顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產規模達21.65億元穩居冠軍，市占率高達20.83%；其次為第一銀行資產規模16.21億元，市占率15.6%；第3為華南銀行資產規模12.5億元，市占率12.03%。
投信方面，以復華投信機器人理財業務資產規模2.91億元居冠，市占率2.8%；野村投信緊追在後，資產規模2.39億元，市占率2.3%；第3為群益投信資產規模0.23億元，市占率0.22%。（編輯：楊凱翔）1131126
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