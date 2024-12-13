美元強勢反彈 新台幣隨亞幣示弱收32.508元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）歐洲央行4度降息，且暗示進一步寬鬆，歐元應聲下挫，美元則強勢攻高，亞幣壓力山大，新台幣兌美元今天收盤收32.508元，貶值2分，交投量能略顯清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.83億美元。

歐洲中央銀行（ECB）宣布調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至3%，為今年6月啟動降息循環以來，第4度下調基準利率，且暗示未來將進一步寬鬆。

歐洲央行延續降息步調，歐元走弱，美元指數強勢表態，一度站上107大關。根據央行統計，美元今天強漲0.53%，歐元下挫0.54%，亞幣全面走弱，韓元小跌0.04%，新台幣貶0.06%，日圓下跌0.15%，人民幣則在關稅陰霾籠罩下，延續趨貶格局，下挫0.22%。

外匯交易員指出，超級央行週即將登場，市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯市缺乏方向性，多以實質拋補為主，主要隨國際盤走勢波動。新台幣兌美元今天開盤價為32.5元，最高32.496元、最低32.548元。

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新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1角或0.31%，週線翻貶。

外匯交易員表示，近期國際政經局勢動盪，讓美元延續偏強格局，亞幣因此受抑，但美元已經強漲很長的波段，後續是否保持動能，有待觀察，短線先看美國聯準會（Fed）下週會議決策及釋出的風向，給予市場更多線索；另外，韓元、人民幣各自受到政治局勢、關稅壓力所苦，後續走勢也將牽動新台幣匯率。（編輯：楊凱翔）1131213